Terminierungen

Borussia Dortmund trifft im Pokal-Halbfinale am 26. April auf den FC Bayern.

17.03.2017 Frankfurt/Main. Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet am 26. April (20.45 Uhr) statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt.

Einen Tag zuvor ermitteln Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr) den anderen Teilnehmer für das Pokalendspiel am 27. Mai im Berliner Olympiastadion.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund treffen seit 2012 zum sechsten Mal in Serie in einer DFB-Pokalsaison aufeinander. Im vergangenen Jahr setzten sich die Münchner im Finale mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Insgesamt spricht die Pokalbilanz für die Münchner: In neun Partien gab es sechs Siege, der BVB gewann dreimal.

Die Pokal-Begegnung zwischen Mönchengladbach und Frankfurt wird die fünfte Auflage im DFB-Pokal erleben. Zuletzt gewannen die Gladbacher in der zweiten Runde der Saison 2014/2015 mit 2:1. (dpa)