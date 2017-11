HSV-Trainer Markus Gisdol will mit seinem Team in Freiburg einen Auswärtssieg landen.

29.11.2017 Hamburg. Nach fünf Auswärtsniederlagen in Serie sieht Trainer Markus Gisdol den Hamburger SV beim Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr) in der Pflicht.

"Wir sollten weniger reden und einfach abliefern. Das sollte unsere Marschroute sein. Freiburg ist ein besonderer Gegner, gerade auswärts", sagte der Coach bei der Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag. "Das wird sicher ein intensives und offenes Spiel". 2500 Fans werden die Norddeutschen in den Breisgau begleiten. Der HSV ist Tabellen-15. mit 13 Punkten, Freiburg steht einen Platz und zwei Punkte schlechter da.

Stürmer Bobby Wood hatte sich beim 3:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim das Sprunggelenk verdreht, nach individuellem Training schätzt Gisdol die Einsatzchance aber gut ein. Ob er erneut den Amerikaner neben Jung-Talent Jann-Fiete Arp aufbieten werde, wollte Gisdol nicht preisgeben. "Diese Variante ist natürlich abhängig von der Spielweise des Gegners. Sie kann sowohl zuhause als auch auswärts interessant sein." (dpa)