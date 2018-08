12.08.2018 Sandhausen. Nach dem Erfolg in Sandhausen ist die Erleichterung beim HSV groß. Beim ersten Sieg in der 2. Liga zeigt sich der Absteiger im Vergleich zur Vorwoche klar verbessert.

Den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga feierten Fans und Mannschaft des HSV schon fast wie einen Aufstieg. Nach dem 3:0 (2:0) beim SV Sandhausen hüpften und tanzten die leidgeprüften HSV-Profis Minuten nach dem Abpfiff gemeinsam mit ihren rund 4000 mitgereisten Anhängern.

Trainer Christian Titz spendierte seinen Spielern im Anschluss an die Sieg-Premiere in der 2. Liga sogar eine Runde Bier. "Wir wissen, dass der erste Sieg in einer Saison ein sehr wichtiger Sieg ist, weil er dir Selbstvertrauen gibt - und dann auch ein Stück weit die Leichtigkeit des Seins zurückkommt", sagte der Coach.

Rund eine Woche nach dem 0:3-Auftakt gegen Holstein Kiel sorgte der erste Erfolg im grauen Alltag der 2. Liga für große Erleichterung beim HSV. Der starke Neuzugang Khaled Narey (7. Minute/59.) und Rick van Drongelen (30.) erzielten vor 14 508 Zuschauern die ersten HSV-Tore in der 2. Liga gegen die klar unterlegenen Gastgeber. "Wenn wir diese Fehler machen, dann wird es schwer, zu punkten", sagte SVS-Trainer Kenan Kocak und meinte damit vor allem zwei Patzer seines Torhüters Marcel Schuhen, die Narey jeweils ausnutzte.

Nach dem 0:3-Auftakt gegen Holstein Kiel am vergangenen Freitag rückt die Mannschaft von Trainer Titz dank der ersten drei Punkte ins Mittelfeld der Tabelle vor. Sandhausen ist nach der zweiten Niederlage vorerst Tabellenletzter.

Leichte Probleme hatten die Hamburger nur in der Anfangsphase der Partie. Nach einem Fehler von SVS-Torhüter gelang Narey dann das Führungstor. Im Anschluss an einen schönen Freistoß von Linksverteidiger Douglas Santos köpfte van Drongelen noch vor der Pause das 2:0. "Das ist ein Zeichen, dass das, was wir hier machen, gut ist", sagte der Niederländer.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste. Nareys zweitem Treffer ging erneut ein schwerer Fehler im Aufbauspiel von Sandhausens Torhüter voraus, so dass der 24 Jahre alte HSV-Stürmer nur noch ins leere Tor einschieben musste. (dpa)