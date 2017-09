Nächster Ausfall droht

25.09.2017 Hamburg. Angreifer Sven Schipplock füllt das Lazarett des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Am Tag nach der 0:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen verletzte sich der 28-Jährige am Rücken und musste das Training abbrechen.

"Er wird derzeit untersucht. Sven hat sich schwergetan, überhaupt die Treppen hochzukommen", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol nach der Einheit. Kurz darauf meldete der HSV, Schipplock habe einen Hexenschuss erlitten. Vor dem Nordderby am Samstag (18.30 Uhr) droht Gisdol damit der nächste Offensiv-Ausfall nach Filip Kostic und Nikolai Müller. Wann Schipplock wieder zur Verfügung stehen wird, blieb zunächst offen.

Der Einsatz des Brasilianers Walace, der nach seiner Auswechslung in Leverkusen behandelt wurde, ist nicht gefährdet. Aaron Hunt soll am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Übersteht Hunt die Einheit ohne weitere Probleme, ist er für das Heimspiel gegen seinen Ex-Club eine Option. "Wir haben ihn in der letzten Woche gut vorbereitet, so dass ich im Normalfall davon ausgehe, dass er in den Kader stoßen könnte", sagte der Trainer. Der Schwede Albin Ekdal könnte ebenfalls gegen Bremen dabei sein.

Nach vier Niederlagen in Serie rutschten die Hanseaten auf Rang 15 ab, Werder Bremen belegt Platz 17. "Hektik hat noch nie etwas gebracht. Wir werden die Sachen aufarbeiten und sollten nicht in Panik verfallen, weil jetzt zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die nicht optimal in die Saison gestartet sind", sagte Gisdol. (dpa)