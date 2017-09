Ziel Bremen-Spiel

27.09.2017 Hamburg. Die Fußball-Profis Albin Ekdal und Aaron Hunt sind in das Mannschaftstraining des Hamburger SV zurückgekehrt. Wie der norddeutsche Bundesligist mitteilte, konnten beide Akteure die Einheit mit den Teamkollegen komplett absolvieren.

Trainer Markus Gisdol hofft, das Duo am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Werder Bremen wieder einsetzen zu können. "Alles wieder okay", berichtete der defensive Mittelfeldmann Ekdal, der das Punktspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen (0:3) aufgrund von Rückenproblemen verpasst hatte. Offensiv-Spieler Hunt hatte in den vergangenen Wochen einen Muskelfaserriss auskuriert und stets das Spiel gegen seinen früheren Club aus Bremen als Zeitpunkt für sein Comeback angepeilt. "Es sieht gut aus", betonte er am Mittwoch. (dpa)