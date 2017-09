Vier Wochen Pause

09.09.2017 Hamburg. Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss den Ausfall eines weiteren Leistungsträgers verkraften. Mittelfeldspieler Filip Kostic zog sich am Freitagabend beim 0:2 gegen RB Leipzig einen ausgeprägten Muskelfaserriss zu, wie der Verein nach einer Kernspintomographie mitteilte.

Der serbische Nationalspieler werde mindestens vier Wochen ausfallen. Auch Rick van Drongelen ist mit Adduktorenproblemen angeschlagen. In den ersten Wochen der Saison hatten sich bereits Aaron Hunt (Muskelfaserriss), Nicolai Müller (Kreuzbandriss) und Zugang Bjarne Thoelke (Innenbandriss) verletzt.

Angesichts der immer dünneren Personaldecke forderte HSV-Trainer Markus Gisdol die Abschaffung des Freitagstermins nach den Abstellungsperioden für die Auswahlspieler. "Ich finde, nach Länderspielen braucht man kein Freitagsspiel - es hilft dann auch niemandem. Das ist keine Dauerlösung, so machen wir ja die Spieler kaputt", sagte der Coach am Samstag nach dem Auslaufen am Volkspark. (dpa)