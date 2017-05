Nach Klassenerhalt

21.05.2017 Hamburg. Da hat Pierre-Michel Lasogga noch mal Glück gehabt! Beim unbändigen Torjubel zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg im Volksparkstadion überwältigten mehrere Stadionordner den Mittelstürmer des Hamburger SV unsanft.

Mit auf den Rücken gedrehten Arm führten ihn die Sicherheitsleute ab. Erst ein hinzueilender Ordner klärte seine eifrigen Kollegen auf, wen sie denn da in der Mangel haben. Daraufhin ließ man den Profi laufen.

Grund für die Verwechslung: Der verletzte und damit nicht spielfähige Lasogga war der einzige aus dem HSV-Team in Zivil. In Jeans, Pullover und Basecap sah der 25-Jährige aus wie einige Fans, die über die Absperrung gesprungen waren, um ebenfalls das Siegtor zu bejubeln. Auch sie wurden abgeführt. Lasogga hatte in dieser Saison nur selten gespielt und war hauptsächlich als Einwechsler zum Zug gekommen. (dpa)