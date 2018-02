Werder-Stürmer nach Derby-Sieg

25.02.2018 Bremen. Am liebsten würde Max Kruse jedes Wochenende gegen den Hamburger SV spielen. Denn der Stürmer von Werder Bremen hat gegen den HSV eine Super-Bilanz.

13 Mal traf er mit St. Pauli, Freiburg, Mönchengladbach, Wolfsburg und Bremen auf den HSV, nie verließ Kruse als Verlierer den Platz. Kruse feierte mit seinen Teams acht Siege und holte fünf Remis. Auch am Samstagabend konnte sich der Angreifer wieder über einen Sieg freuen. Dass er beim 1:0 selbst eher unauffällig agierte, konnte Kruse verkraften. "Es fühlt sich überragend an, Derbysieger zu sein", sagte der in Reinbek vor den Toren Hamburgs geborene Kruse im ZDF. (dpa)