Miese Bilanz

Am 14.02.2015 verlor der HSV in der Allianz Arena mit 0:8.

09.03.2018 München. Für den stark abstiegsbedrohten Hamburger SV steht in der Fußball-Bundesliga am Samstag der schwere Gang nach München an.

In den vergangenen sieben Partien beim FC Bayern kassierte der HSV sieben desaströse Niederlagen mit einem Torverhältnis von 3:44. (dpa)