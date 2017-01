Lobende Worte

12.01.2017 Hamburg. Vorstandsvorsitzender Heribert Bruchhagen vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist positiv überrascht von Mäzen Klaus-Michael Kühne.

"Er ist exzellent informiert, nicht nur über die Vorgänge beim HSV, sondern auch über die bei den anderen Bundesligisten", sagte Bruchhagen über sein Gespräch mit dem 79 Jahre alten HSV-Aktionär. "Dabei war ich sehr überrascht, welche Detailkenntnisse er von der Bundesliga hat."

Kühne, betonte Bruchhagen, wünsche sich Kontinuität in allen Bereichen. "Das ist aus meiner Sicht nachvollziehbar. Was Herr Kühne bislang für den Verein gemacht hat, ist ein Indiz dafür, dass er den HSV lebt und ihm sein Verein sehr am Herzen liegt." Bruchhagen galt in der Zeit als Vorstandschef bei Eintracht Frankfurt als Kritiker von Kühne.

Der Nachfolger von Dietmar Beiersdorfer äußerte sich erneut lobend über die Arbeitsweisen beim HSV. "Die Struktur gefällt mir in jeglicher Hinsicht, und ich kann bei weitem nicht das Wort Chaos beim Hamburger Sport-Verein erkennen", sagte er. "Unser Ziel muss sein, keine Nebenkriegsschauplätze zu schaffen. Dann bin ich optimistisch, dass wir am 34. Spieltag mit dem Ergebnis zufrieden sein werden." Das sportliche Ziel sei "nichts anderes als der Klassenerhalt". (dpa)