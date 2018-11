Rebic spielt

09.11.2018 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter will den erfolgreichen Lauf mit seinem Team fortsetzen und den FC Schalke 04 auf Distanz halten.

"Wir wollen uns vorne festbeißen. Wir haben 17 Punkte, Schalke hat 10 Punkte. Mit einem Sieg, 20 Punkte wären in dieser Phase sehr, sehr stark", sagte der Österreicher in Frankfurt. Die Hessen waren nach dem 3:2-Erfolg in der Europa League bei Apollon Limassol am Vormittag von Zypern zurück nach Deutschland geflogen. "Wir müssen schauen, dass wir in diesen zwei Tagen Tankstellen finden, um aufzutanken", erklärte Hütter vor dem Spiel gegen Schalke am Sonntag (18.00 Uhr).

Gegen den Champions-League-Teilnehmer in Königsblau soll dabei auch Ante Rebic mithelfen. Der kroatische Vize-Weltmeister saß in Nikosia zunächst auf der Bank und kam erst nach 66 Minuten ins Spiel. "Ante Rebic wird sicherlich auf dem Platz stehen, das kann ich heute schon sagen", betonte Hütter. Neben dem Kroaten hat der Coach mit Sebastien Haller und Luka Jovic derzeit weitere prächtige Alternativen. Beim 3:0 in Stuttgart stellte Hütter zuletzt alle drei Stürmer auf. (dpa)