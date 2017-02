BVB gegen Leipzig

Vor dem Spiel im Signal-Iduna-Park in Dortmund haben Randalierer Fans des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig mit Steinen und Flaschen massiv angegriffen.

05.02.2017 Dortmund. Dortmunder Randalierer haben Fans des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor dem Liga-Duell beider Mannschaften am Samstag mit Steinen und Flaschen massiv angegriffen.

Die Dortmunder Polizei hat eine "extreme Aggressivität und Gewaltbereitschaft" bei den Dortmunder Fans am Samstag erlebt. In Höhe des Stadions Rote Erde warfen sie mit Steinen und Dosen gegen die Leipzig-Fans. Die Gewalt hätte sich gegen " jede als Leipzigfan erkennbare Person, egal, ob es sich um kleine Kinder, Frauen oder Familien handelte", so die Polizei. Verletzt wurden auch vier Polizeibeamte und ein Diensthund.

Nach den massiven Angriffen von Dortmunder Randalierern auf Fußballfans von RB Leipzig hat die Borussia eine Aufarbeitung der Geschehnisse angekündigt. „Der BVB verurteilt diese Gewalt auf das Schärfste“, teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Vor dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel am Samstag hatten BVB-Rowdys nach Angaben der Polizei eine Reihe von Leipzig-Anhängern attackiert.

Demnach wurden RB-Fans auf dem Weg zum Stadion mit Steinen und Dosen beworfen. Während der Attacken seien vier Polizisten verletzt worden. Zur Zahl verletzter Fans gab es zunächst keine Angaben. „Es wurden insgesamt 28 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand sowie räuberischen Diebstahls gefertigt“, teilte die Polizei mit. (dpa)