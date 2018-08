06.08.2018 Dresden. Dynamo Dresden ist erfolgreich in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Die Sachsen setzten sich am Montagabend zum Abschluss des ersten Spieltages mit 1:0 (1:0) gegen den MSV Duisburg durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Lucas Röser in der 39. Minute.

Mit dem Sieg vor 28.733 Zuschauern DDV-Stadion gelang den Dresdnern von Trainer Uwe Neuhaus der erhoffte Sieg zum Einstand, nachdem Dynamo als schwächstes Heim-Team erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Ligaverbleib perfekt gemacht hatte. Die Duisburger kassierten bereits zum fünften Mal nacheinander zum Saisonauftakt in der zweiten Liga eine Niederlage.

Nach leichter Verspätung des Anpfiffs, weil die Dynamo-Anhänger Klopapier-Rollen vor das Tor von Dresdens Keeper Markus Schubert warfen, legten die Gastgeber mit Tempo los. Duisburg musste sich erstmal ordnen, machte das aber schnell. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Ilia Guev sich vor allem im Spielaufbau einige Abspielfehler leistete und die Gastgeber damit zu schnellen Attacken einlud, kamen die Duisburger zur ersten Großchance. Borys Taschtschi verzog aber nach einem Konter (17.). Doch auch die Dresdner, die mehr vom Spiel hatten, erarbeiteten sich einige Möglichkeiten.

Eine davon, die zunächst noch gar keine war, nutzte Röser. Bei einem Einwurf reichte Neuhaus den Ball schnell weiter, Röser startete ein Solo gegen die überrumpelten Duisburger und brachte den Ball im MSV-Tor unter. Unmittelbar vor der Pause verfehlte Ioannis Nikolaou um Zentimeter das 2:0. Er war kurz zuvor eingewechselt worden, weil sich Kapitän Marco Hartmann am Oberschenkel verletzt hatte und raus musste. Die vergebenen Chancen drohten sich nach der Pause zu rächen. Zunächst rettete aber Schubert mit einer Glanzparade den Sieg nach einem Freistoß von Duisburgs Kapitän Kevin Wolze, danach rettete die Latte gegen John Verhoek.