03.09.2019 Stuttgart. Drei Heimsiege, elf Punkte, zweiter Tabellenplatz: Der VfB Stuttgart kann zufrieden in die Länderspielpause gehen. Matchwinner war wie vor zwei Wochen Nicolas Gonzalez. Für den VfL Bochum ist der Fehlstart dagegen endgültig perfekt, die Trainer-Suche geht weiter.

Auf seine Heimstärke kann sich der VfB Stuttgart auf dem erhofften Weg zurück in die Fußball-Bundesliga bislang verlassen.

Mit dem 2:1 (1:1) gegen den VfL Bochum gelang den Schwaben im dritten Spiel vor heimischem Publikum der dritte Sieg. Nur der Hamburger SV (13 Punkte) steht nach fünf Zweitliga-Spieltagen besser da als die Elf von Trainer Tim Walter (11). Für die noch sieglosen Bochumer ist der Fehlstart dagegen endgültig perfekt.

Drei Personalien, die bei der Montagspartie eine Rolle spielten:

DER SIEGTORSCHÜTZE: Schon wenige Minuten nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit wurde Nicolas Gonzalez mit einem herrlichen Treffer für die Stuttgarter zum Matchwinner (48. Minute). Auch vor gut zwei Wochen hatte der 21-jähriger Argentinier beim 2:1 gegen den FC St. Pauli das entscheidende Tor erzielt. "Geiler Typ. Ich mag ihn persönlich übertrieben", kommentierte VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karazor. Gonzalez, um den es zuletzt auch Wechselspekulationen gegeben hatte, soll laut VfB-Sportdirektor Sven Mislintat beim VfB bleiben.

DER RESERVIST: Der Argentinier Santiago Ascacibar war gar nicht im Kader - und sorgte gerade deswegen für Gesprächsstoff. Die Maßnahme habe disziplinarische Gründe, sagte VfB-Trainer Tim Walter. Mit den Wechselgerüchten um den 22 Jahre alten Defensivspezialisten habe dies nichts zu tun, sagte Mislintat. "Es ist nichts Weltbewegendes, was nicht zu klären ist." Ascacibar war in der vergangenen Saison Stammspieler, unter Walter hatte er zuletzt beim 0:0 in Aue nur auf der Bank gesessen. Im Gegensatz zu Stürmer Anastasios Donis kam es am Montag nicht zu einem Abschied von Ascacibar.

DER NEUE TRAINER: Robin Dutt beurlaubt, auch unter Interimstrainer Heiko Butscher ohne Sieg. Bochum sucht einen neuen Trainer, der den Spielern wieder Selbstvertrauen einimpft und nach dem Fehlstart mit nur zwei Punkten wieder für eine positive Stimmung sorgt. Wenn möglich soll der neue Coach die Elf auf das nächste Spiel nach der Länderspielpause am 15. September gegen Dynamo Dresden vorbereiten. "Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Da muss man sich auch die nötige Zeit nehmen", sagte Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. "Natürlich wäre es schön, wenn es frühzeitig über die Bühne geht. Aber die Qualität der Entscheidung ist wichtiger als ein, zwei Tage." (dpa)