06.01.2018 La Manga. Rückkehrer Mario Gomez hat gleich in seinem ersten Einsatz für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart getroffen. Beim 2:1 (1:0)-Testspielerfolg gegen Twente Enschede brachte der Nationalspieler die Schwaben in der 29. Minute in Führung.

Ailton (85.) erhöhte kurz vor Schluss auf 2:0, David Sambissa (90.) gelang für den niederländischen Erstligisten im spanischen La Manga nur noch der Anschlusstreffer. Die Stuttgarter von Trainer Hannes Wolf bereitet sich noch bis zum 9. Januar in Spanien auf die Rückrunde in der Bundesliga vor. (dpa)