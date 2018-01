Badstuber fehlt

25.01.2018 Stuttgart. Stürmer Mario Gomez ist zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart zurückgekehrt. Das teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist auf Twitter mit.

Gomez hatte sich beim 2:3 beim FSV Mainz 05 eine Stauchung des Sprunggelenks zugezogen. Der VfB hat fünf der vergangenen sechs Bundesliga-Partien verloren und geht als Tabellen-14. in die Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr) gegen Schalke.

Fehlen wird den Schwaben im Spiel gegen die Königsblauen indes Verteidiger Holger Badstuber. Laut VfB-Angaben fehle der Ex-Schalker wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich. Der verletzungsanfällige Badstuber hatte bereits in der Winterpause Probleme im Adduktorenbereich und das Trainingslager der Schwaben vorzeitig beendet. In Mainz hatte Badstuber aber wieder in der Startelf gestanden. (dpa)