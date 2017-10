Fußball-Bundesliga

18.10.2017 Wolfsburg. Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg entspannt sich die personelle Situation. Nach der Übungseinheit vor zwei Tagen mit den Reservisten des VfL trainierte Stürmer Mario Gomez das zweite Mal in dieser Woche.

Auch die lange fehlenden Innenverteidiger John Anthony Brooks und Jeffrey Bruma nahmen erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Beide haben in dieser Saison noch kein Spiel absolviert. Während Gomez am Sonntag beim Spiel gegen Hoffenheim zum Kader zählen soll, dürfte es für Brooks und Bruma noch zu früh sein. (dpa)