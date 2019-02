Auslaufendes Arbeitspapier

07.02.2019 Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach peilt die Verlängerung des im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags von Offensivspieler Raffael an.

"Wir würden sehr gerne den Vertrag verlängern und schauen mal, was die nächsten Wochen so bringen. Aber bis Ostern wird das klar sein", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Nach Eberls Angaben habe Raffael bereits signalisiert, dass er in Mönchengladbach bleiben will. Der 33-Jährige spielt schon seit 2013 für die Borussia.

Der Brasilianer soll nach einem Schlüsselbeinbruch in rund zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ohne Raffael nimmt Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC den zehnten Sieg im zehnten Heimspiel dieser Saison ins Visier. "Wir müssen Druck aufbauen, Hertha verteidigt geschickt und kontert gut. Wir werden alles dafür tun, dass die Serie hält", meinte Borussia- Trainer Dieter Hecking. (dpa)