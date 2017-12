Nach Schädelprellung

06.12.2017 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hofft im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 auf die Rückkehr von Christoph Kramer.

Der Weltmeister, der sich vor zwei Wochen beim 2:1-Sieg gegen Bayern München einen Schädelprellung zugezogen hatte, stieg am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining ein. "Es wurde noch einmal alles kontrolliert, und es gab keine Auffälligkeiten mehr. Daher bin ich froh, wieder dabei sein zu können", sagte der Mittelfeldspieler, der das Topspiel gegen die - um einen Punkt besseren - Schalker am Samstag (18.30 Uhr) ungern verpassen würde. "Wir wollen weiter oben dran bleiben, deshalb täten uns drei Punkte natürlich richtig gut."

Für Tony Jantschke, der sich erst gegen die Bayern am Kopf verletzte und am vergangenen Sonntag beim 0:3 in Wolfsburg erneut mit einem Gegenspieler zusammenstieß, dürfte das Spiel am Samstag noch zu früh kommen. Auch Fabian Johnson muss wegen Rückenproblemen derzeit mit dem Training aussetzen. Mamadou Doucouré brach die Einheit wegen Oberschenkelbeschwerden vorzeitig ab. (dpa)