Quiz und Verlosung

Bonn. Zum DVD/Blu-ray-Start des Dokumentarfilms "Being Mario Götze" verlosen wir drei Exemplare. Um teilzunehmen, müssen Sie lediglich Ihr Wissen um den Protagonisten unter Beweis stellen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Zum offiziellen DVD/Blu-ray-Start von "Being Mario Götze" am 30. November verlosen wir drei Exemplare der Doku – zweimal auf Blu-ray (ein Exemplar wurde von Mario Götze signiert) sowie eine DVD (ebenfalls von Götze signiert).

Der Dokumentarfilm zeigt das bewegte Leben eines Profifußballers, dessen Tor im WM-Finale 2014 Deutschland den Weltmeistertitel einbrachte. Gedreht hat den Film der Bonner Filmemacher Aljoscha Pause. Zunächst war die mehrteilige Doku exklusiv auf der Streamingplattform DAZN erschienen.

Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Beantworten Sie mindestens vier der fünf Quizfragen (siehe unten) richtig, erhalten Sie ein Lösungswort. Dieses schicken Sie bitte bis spätestens 12 Uhr am Freitag, 30. November per Mail an online@ga-bonn.de. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir die drei Exemplare. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.