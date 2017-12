Florian Dick fällt für Arminia Bielefeld mit Muskelfaserriss in der Wade aus.

05.12.2017 Bielefeld. Arminia Bielefeld muss in den beiden letzten Spielen des Fußballjahres 2017 auf seinen Verteidiger Florian Dick verzichten.

Der 33-Jährige erlitt am 5. Dezember im Training einen Muskelfaserriss in der Wade und steht dem Zweitliga-Tabellenfünften im kommenden Spiel beim SV Sandhausen und bei Aufsteiger Jahn Regensburg am 16. Dezember nicht zur Verfügung. (dpa)