Nach Notbremse

02.10.2017 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Simon Falette ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden.

Der Franzose war beim 2:1-Sieg der Hessen gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga von Schiedsrichter Felix Brych nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Der anschließende Freistoß der Schwaben führte nicht zum Tor, so dass es die in derartigen Fällen vorgesehene Regelstrafe von zwei Spielen gab. Dies teilte die Eintracht am Montag mit. Der Club habe einem entsprechenden Antrag des DFB-Kontrollausschusses zugestimmt, das Urteil sei damit rechtskräftig. (dpa)