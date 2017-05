30.05.2017 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt treibt die Kaderplanungen für die Zukunft voran. Der hessische Fußball-Bundesligist hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic vorzeitig um zwei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert.

"Mijat ist ein wichtiger Bestandteil unseres Mannschaftsgefüges. Nicht nur in den vergangenen Spielen hat er mit seiner Flexibilität seine Wichtigkeit für das Team unter Beweis gestellt, generell hat Mijat großen Anteil am Erfolg in dieser und der vorherigen Saison", erklärte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Gacinovic war im Sommer 2015 von Apollon Limassol aus Zypern an den Main gewechselt. Für die Eintracht bestritt der 22 Jahre alte U21-Nationalspieler Serbiens bisher 35 Bundesligaspiele, in denen er zwei Tore erzielte. "Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und auch in der Stadt Frankfurt. Dieses Vertrauen zu spüren fühlt sich überragend an. Ich hoffe, dass ich dem Team weiterhin helfen kann und wir noch viele Erfolge zusammen feiern können", sagte Gacinovic. (dpa)