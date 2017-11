Wegen Trainerwechsels

02.11.2017 Frankfurt/Main. Bei Eintracht Frankfurt hat man nach dem Trainerwechsel großen Respekt vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen.

"Es ist immer schwer, solche Mannschaften einzuschätzen. Man weiß nie: Was wird der neue Trainer ändern? Wie wird er spielen lassen? Welches System schwebt ihm vor?", sagte Trainer Niko Kovac einen Tag vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr). "Als ich in Frankfurt ankam, war es auch so: Jeder ist motiviert, jeder will seine Chance nutzen. Es ist ein Neuanfang für jeden Spieler."

Nach der Trennung von Alexander Nouri treten die Bremer am Freitag mit Interimscoach Florian Kohfeldt in Frankfurt an. (dpa)