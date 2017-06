Für zwei Jahre

22.06.2017 Düsseldorf. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Nachwuchsspieler Davor Lovren von Dinamo Zagreb ausgeliehen.

Wie der Club mitteilte, soll der 18 Jahre alte Offensivspieler vom kroatischen Rekordmeister zwei Jahre in Düsseldorf bleiben. Fortuna hat zudem eine Kaufoption. Lovren kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Einsätze für Dinamos Zweitvertretung in der zweiten kroatischen Liga. Dabei erzielte der Junioren-Nationalspieler sieben Treffer. (dpa)