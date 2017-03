2:1 gegen Bochum

03.03.2017 Bochum. Ihlas Bebou hat die Talfahrt von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Am Freitag erzielte Bebou mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:1 (0:1)-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Derby gegen den VfL Bochum.

Düsseldorf hatte zuvor neun Ligaspiel hintereinander nicht gewinnen können. Vor 24 556 Zuschauern in Bochum war Peniel Mlapa (43. Minute) zur Führung der Hausherren erfolgreich, Rouwen Hennings (48.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der 90. Minute sah der Bochumer Dominik Wydra die Gelb-Rote Karte. Die Gäste waren das mutigere Team und wurden durch Bebou letztlich belohnt. (dpa)