Nach vier Monaten Pause

24.01.2019 Leipzig. Emil Forsberg ist nach einer Pause von fast vier Monaten bereit für sein Comeback beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Ich habe zwei Wochen mittrainiert und keine Probleme. Jetzt sind die Schmerzen weg", betonte der 27 Jahre alte Spielmacher.

Forsberg hatte unter hartnäckigen Problemen im Adduktorenbereich gelitten und sich insgesamt fast vier Wochen in Österreich behandeln lassen. Seinen bisher letzten Einsatz hatte er am 7. Oktober vergangenes Jahres beim 6:0 von RB gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg absolviert.

"Wenn du mich fragst, spiele ich gern von Anfang an. Ob das clever ist, ist eine andere Sache", sagte Forsberg nun vor der Partie der Leipziger am kommenden Sonntag bei Nürnbergs Mitaufsteiger Fortuna Düsseldorf auf die Frage, ob es für zehn oder 90 Minuten reiche.

Forsberg fehlte der Leipziger Mannschaft von Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick vor allem auch bei den eigenen Standardsituationen und als idealer Vorbereiter für Sturmspitze Timo Werner. Er sei bereit, der Mannschaft zu helfen, betonte Forsberg und schätzte, bei etwa 70 bis 80 Prozent seiner Leistungsfähigkeit zu sein. "Ich muss aber jetzt erst noch in den Spielrhythmus kommen."

In seinen sechs Einsätzen in der Meisterschaft in dieser Saison hat Forsberg bisher ein Tor erzielt und zwei Treffer vorbereitet. (dpa)