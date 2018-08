Vertrag bis 2021

09.08.2018 Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Lücke im Angriff geschlossen und Henk Veerman verpflichtet. Wie die Hanseaten bekanntgaben, haben sie sich mit dem Stürmer des niederländischen Erstligisten SC Heerenveen auf einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 geeinigt.

Über die Ablösemodalitäten für den 27 Jahre alten Mittelstürmer vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von rund 500 000 Euro. Der in Volendam geborene Profi stand seit Februar 2015 in Heerenveen unter Vertrag. Er erzielte bei 95 Einsätzen in der niederländischen Ehrendivision 17 Treffer und gab acht Torvorlagen. (dpa)