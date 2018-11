Bundesliga am Samstag

24.11.2018 Berlin. Von wegen Aufholjagd. Der FC Bayern München gibt in der Bundesliga auch gegen Aufsteiger Düsseldorf punkte ab. Dortmund siegt in Mainz. Erster Verfolger ist nun Frankfurt durch einen Auswärtssieg in Augsburg. Ein Dreier in der Fremde gelingt RB Leipzig nicht.

Der Heimfluch geht weiter, die Bayern-Krise spitzt sich zu. Der FC Bayern München hat seinen Heim-Negativlauf auch gegen Fortuna Düsseldorf nicht beenden können.

Durch ein Tor der Rheinländer in der Nachspielzeit kam der Rekordmeister gegen den Aufsteiger nur zu einem 3:3 (2:1) und hat nun neun Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Der Spitzenreiter kam beim FSV Mainz 05 auch durch ein erneutes Jokertor von Paco Alcácer zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg. In München rückte der total enttäuschte Präsident Uli Hoeneß von Trainer Niko Kovac ab und gab ihm nur eine Jobgarantie bis zum Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag.

Eintracht Frankfurt setzte seine furiose Siegesserie fort und gewann auch beim bisherigen Angstgegner FC Augsburg mit 3:1 (1:0). Die Hessen schoben sich durch den Auswärtssieg an RB Leipzig vorbei auf Rang zwei in der Fußball-Bundesliga und haben sieben Zähler Rückstand auf den BVB.

RB Leipzig musste sich beim VfL Wolfsburg mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und rutschte auf Platz vier ab. Borussia Mönchengladbach kann schon mit einem Punktgewinn am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Hannover 96 wieder auf den zweiten Rang rücken.

1899 Hoffenheim sah nach zwei frühen Toren im Berliner Olympiastadion schon wie der Sieger aus, musste aber noch den späten Ausgleich zum 3:3 (2:1) hinnehmen. Der FC Schalke 04 feierte ein 5:2 (2:1) in einem sehr unterhaltsamen Abendspiel und hat als 14. mit vier Zählern wieder mehr Luft auf die Abstiegsränge.

Vor dem Anpfiff wurden in München Müller und Robert Lewandowski mit Blumen und Fotos für ihre 100. Länderspiele für Deutschland und Polen geehrt. DFB-Jubilar Müller zeigte erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder seinen Torinstinkt. Nach dem ersten Treffer von Niklas Süle (17.) brachte er mit seinem ersten Doppelpack (20./58.) der Saison die Bayern zweimal scheinbar beruhigend mit zwei Toren in Front.

Statt den Sieg gegen den Aufsteiger locker nach Hause zu bringen, reichte es für die Münchner aber nach den drei Gegentreffern von Dodi Lukebakio (44./77./90.+3) erneut nur zu einem Remis. Betreten blickten Trainer Niko Kovac und die Führungsriege um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne nach dem Schlusspfiff drein. Hoeneß sprach dann Klartext: ""Wir spielen sehr schlechten Fußball, einen uninspirierten Fußball und einen Fußball ohne Selbstvertrauen."

Die Dortmunder brauchten wieder die Initialzündung von Alcácer. Einen Tag nach Bekanntgabe der dauerhaften Verpflichtung schlug der Super-Joker wieder zu und traf kurz nach seiner Einwechslung zur Führung (66.). Mainz wehrte sich und schaffte durch Robin Quaison (70.) kurz darauf den Ausgleich, aber Lukas Piszczek (76.) sicherte mit einem feinen Schuss in den Winkel die drei Punkte für den BVB.

Für Frankfurt lief auch in Augsburg alles nach Plan. Schon in der ersten Minute war Jonathan de Guzman zur Stelle. Den Rest erledigte der Supersturm: Sebastien Haller (47.) erhöhte kurz nach der Pause. Ante Rebic (68.) machte alles klar, Sergio Cordova (90.) konnte kurz vor Schluss nur noch verkürzen.

Jerome Roussillon (50.) beendete mit seinem Tor für Wolfsburg den positiven Lauf für RB Leipzig. Turbulent lief das Spiel in Berlin. Hoffenheim führt durch Kerem Demirbay (1.) und Andrej Kramaric (9.) schnell mit 2:0. Vedad Ibisevic (12.) hielt die Hertha aber im Spiel. Ermin Bicakcic (55.) erhöhte aber wieder für 1899 bevor Davie Selke (71.) und Valentino Lazaro (87.) den Berlinern noch einen Punkt retteten. (dpa)