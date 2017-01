Hohe Titelwahrscheinlichkeit

18.01.2017 München. Der FC Bayern steht kurz vor der 22. sogenannten Herbstmeisterschaft und ist auf bestem Weg zum nächsten Meistertitel. In 18 von 21 Fällen (85,7 Prozent) zuvor standen die Münchner nach Rang eins zur Halbzeit auch am Saisonende in der Fußball-Bundesliga ganz oben.

In dieser Saison endet die Vorrunde wegen des späten Saisonbeginns Ende August erst nach der Winterpause im Januar.

Fünfmal nacheinander waren die Münchner zuletzt schon Erster nach der Hinrunde, Nummer sechs ist ganz nah. Letztmals abgefangen wurden die Bayern in der Saison 2011/12 von Borussia Dortmund. Insgesamt wurde der Herbstmeister in 36 Fällen auch deutscher Meister.

Die häufigsten Herbstmeister der Fußball-Bundesliga (dpa)