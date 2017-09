Nach Champions-League-Pleite

28.09.2017 München. Laut Medienberichten trennt sich der FC Bayern vom Trainer Carlo Ancelotti. Ein ehemaliger Bayernprofi übernimmt vorerst die Nachfolge.

Der FC Bayern München hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Nach der Demütigung in der Champions League bei Paris St. Germain (0:3) am Mittwoch soll vorerst Assistent Willy Sagnol die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters übernehmen. Vor der Länderspielpause treten die Münchner am Samstag bei Hertha BSC an. (SID)