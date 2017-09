Pk mit Salihamidzic

29.09.2017 München. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wird einen Tag nach der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti über das weitere Vorgehen des FC Bayern Auskunft geben. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat kurzfristig für 15.00 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Ex-Profi eingeladen.

Interimstrainer Willy Sagnol wird zwei Tage vor dem Bundesligaspiel in Berlin gegen Hertha BSC nicht an der Pk teilnehmen. Der bisherige Assistent von Ancelotti soll sich wohl ganz auf die sportliche Vorbereitung der Mannschaft konzentrieren. Auf das Berlin-Spiel am Sonntag folgt eine zweiwöchige Länderspielpause, in der die Bayern einen neuen Chefcoach präsentieren könnten. (dpa)