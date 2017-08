Zu Drittliga-Aufsteiger Jena

Augsburgs Julian Günther-Schmidt soll sich in Jena weiterentwickeln.

31.08.2017 Augsburg. Fußball-Bundesligist FC Augsburg verleiht seinen Jung-Profi Julian Günther-Schmidt für ein Jahr an Drittliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena, teilten die bayerischen Schwaben mit. Die Leihe gilt bis zum Saisonende.

"Wir glauben, dass er in Jena viele Einsatzzeiten sammeln wird. Daher haben wir uns kurzfristig auf diese Ausleihe verständigt", erklärte der Augsburger Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Der 22 Jahre alte Stürmer Günther-Schmidt strebt in Jena "eine fußballerische Weiterentwicklung" an. (dpa)