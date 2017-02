Bänderverletzung im Sprunggelenk

06.02.2017 Augsburg. Der FC Augsburg muss in den kommenden Wochen auf Ja-Cheol Koo verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 27-jährige Südkoreaner wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk ausfallen.

Damit fehlt der Mittelfeldspieler schon beim nächsten Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz. "Es sieht nicht gut aus", hatte Manager Stefan Reuter schon nach dem 3:2 am Sonntag gegen Werder Bremen gesagt, bei dem Koo das 2:2 erzielt und den Siegtreffer von Raul Bobadilla in letzter Sekunde vorbereitet hatte. (dpa)