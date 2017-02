Lädiertes rechtes Sprunggelenk

Augsburgs Ja-Cheol Koo (r) leidet an einem lädierten rechten Sprunggelenk.

05.02.2017 Augsburg. Der FC Augsburg bangt vor dem Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz um einen Einsatz von Mittelfeldspieler Ja-Cheol Koo. Der 27-jährige Südkoreaner leidet an einem lädierten rechten Sprunggelenk.

"Es sieht nicht gut aus", sagte Manager Stefan Reuter nach dem 3:2 am Sonntag gegen Werder Bremen, bei dem Koo das 2:2 erzielt und den Siegtreffer von Raul Bobadilla in letzter Sekunde vorbereitet hatte. Eine Untersuchung beim Arzt soll Aufschluss über die Schwere der Blessur geben. (dpa)