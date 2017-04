Vertrag verlängert

Ersatztorwart Thomas Kraft bleibt in Berlin.

26.04.2017 Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Thomas Kraft verlängert. Das teilten die Berliner mit.

Der 28 Jahre alte Ex-Münchner kam hinter Stammkeeper Rune Jarstein diese Saison nur einmal in der Europa-League-Qualifikation zum Einsatz. Die Laufzeit des neuen Kontrakts gab Hertha wie gewohnt nicht bekannt.

"Thomas ist ein vorbildlicher Profi, der in jedem Training 100 Prozent gibt. Er stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und unterstützt Rune Jarstein in der täglichen Arbeit exzellent", sagte Geschäftsführer Michael Preetz.

Kraft war 2011 vom FC Bayern zum Hauptstadtclub gewechselt. Nach einer Schulterverletzung im September 2015 verlor er seinen Platz an Jarstein. "Ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung und hoffe, dass ich auch weiterhin meinen Teil zu der guten sportlichen Entwicklung des Vereins beitragen kann", sagte Kraft. (dpa)