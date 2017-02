0 bis 50000

Diese Zahl sticht am 21. Spieltag heraus: Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen erzielte gegen den FC Augsburg das 50 000. Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga.

19.02.2017 Berlin. Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengefasst:

0 - Der SV Darmstadt bleibt nach 21 Spieltagen als einziges Team ohne Auswärtspunkt. So eine Negativserie hatte zuletzt 1985/86 Fortuna Düsseldorf.

3 - Eintracht Frankfurt hat in dieser Bundesliga-Saison bislang drei von vier Elfmetern verschossen.

11 - Elf seiner bislang 19 Saisontore erzielte der FC Ingolstadt nach Standardsituationen wie Eckbällen, Freistößen oder Elfmetern.

11 - Keines seiner elf Heimspiele in dieser Saison hat 1899 Hoffenheim verloren - Vereinsrekord.

16 - So viele Jokertore erzielte Hoffenheim seit dem Amtsantritt von Trainer Julian Nagelsmann im Februar 2016. Andrej Kramaric sorgte beim 2:0 gegen Darmstadt für das zehnte und elfte in dieser Spielzeit - Liga-Bestwert.

31 - So oft in Serie ist der BVB daheim mittlerweile ohne Niederlage. In der historischen Bundesliga-Rangliste bedeutet das Rang acht.

96 - Nach exakt 95 Minuten und 59 Sekunden traf Robert Lewandowski zum 1:1 gegen Hertha BSC. Es war das späteste Tor der Bundesliga seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

137 - Robert Lewandowskis Treffer zum 1:1 gegen Hertha BSC war sein 137. Bundesliga-Treffer. Damit hat der Torjäger des FC Bayern genauso viele Liga-Tore erzielt wie HSV-Legende Uwe Seeler.

900 - Chicharitos erster Treffer beim 3:1 gegen den FC Augsburg war das 900. Auswärtstor für Leverkusen in der Bundesliga.

1000 - Beim 1000. Heimgegentreffer in der Geschichte des Hamburger SV durch Freiburgs Maximilian Philipp war Keeper René Adler machtlos.

50 000 - Karim Bellarabi von Bayer Leverkusen erzielte beim 3:1 gegen den FC Augsburg das 50 000. Tor der Bundesliga-Geschichte. (dpa)