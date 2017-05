23.05.2017 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat seinen Dortmunder Kollegen Thomas Tuchel vor dem Pokalfinale in höchsten Tönen gelobt.

"Fachlich ist er eine absolute Koryphäe. Er ist ein Genie, so wie er seine Mannschaft Woche für Woche einstellt und in verschiedenen Systemen spielen lässt", sagte Kovac.

Der 45-Jährige hatte vor seinem Engagement in Frankfurt beim BVB hospitiert und Tuchel dabei näher kennengelernt. "Menschlich war es sehr gut. Er war sehr offen, zuvorkommend und hilfsbereit", berichtete Kovac.

Zur Unruhe bei der Borussia um die Zukunft von Tuchel wollte sich der Eintracht-Coach vor dem Duell an diesem Samstag in Berlin nicht äußern. "Was genau dort passiert, kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu weit weg", sagte Kovac.

Unabhängig davon, ob Tuchel seinen Vertrag beim BVB bis 2018 erfüllt oder vorzeitig gehen muss, erwartet Kovac keinen Karriereknick für seinen Kollegen: "Er ist ein Trainer, der sehr viel Erfolg hat und auch noch haben wird." (dpa)