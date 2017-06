Stürmer bleibt weitere Saison

14.06.2017 Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt leiht Fußball-Profi Marius Wolf für eine weitere Saison von Hannover 96 aus. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit.

Der 22-jährige Stürmer hatte in der vergangenen Spielzeit Pech. Nach nur vier Einsätzen verletzte er sich im Halbfinalspiel des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach schwer an der Schulter. "Wir sind froh, dass wir Marius auch in der neuen Saison für die Eintracht einsetzen können", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Ich denke, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden, wenn er wieder fit ist." (dpa)