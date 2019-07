Bericht Sky Sports

17.07.2019 Seefeld. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich einem Medienbericht zufolge mit dem FC Everton über eine dauerhafte Rückkehr von Angreifer Ademola Lookman geeinigt.

Der Transfer solle zeitnah perfekt gemacht werden, berichtete der britische Sender Sky Sports News. Der 21 Jahre alte englische Junioren-Nationalspieler war bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Leipzig ausgeliehen und erzielte damals fünf Tore in elf Ligaspielen für die Sachsen. Von RB gab es zunächst keine Reaktion zu dem möglichen Wechsel. (dpa)