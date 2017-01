Klare Torchance vereitelt

23.01.2017 Frankfurt/Main. Torwart Lukas Hradecky von Eintracht Frankfurt ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei RB Leipzig für ein Bundesliga-Spiel gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag.

Hradecky war am Samstag bereits in der dritten Minute der Partie des Feldes verwiesen worden, weil er den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen und damit eine klare Leipziger Torchance vereitelt hatte. Die Eintracht und auch der finnische Nationalkeeper haben dem Urteil bereits zugestimmt. (dpa)