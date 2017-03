Kommentar zu Lukas Podolski

Dortmund. Lukas Podolski hat sich mit einem Treffer von der Nationalmannschaft beim 1:0 gegen England verabschiedet. Ansonsten aber zeigte die Mannschaft mit vielen junge Spielern wenig.

Von Guido Hain, 24.03.2017

In seiner typischen Tonlage prustete Lukas Podolski vor dem Anpfiff ins Mikrofon: „Danke Dortmund. Danke Köln. Danke Deutschland“. Später, nach seinem Abschiedsakt, werden sich viele Fans – bezogen auf die heimischen Fußballer – gefragt haben: Danke Deutschland? Denn die Partie am Mittwochabend war – trotz des ersten Heimsieges gegen England seit 30 Jahren und Poldis Kunstschuss – einer jener kruden Kicks, die sich die deutsche Elf nicht selten leistet in Begegnungen, in denen es um nicht mehr geht als die Ehre. Wobei das Spiel gegen England eigentlich als Anreiz hätte reichen sollen.

Ein Vorwurf ist dennoch nicht unbedingt zu richten an die Mannschaft. Denn zahlreiche Ausfälle erfahrener Kräfte wie Neuer, Boateng, Khedira, Gündogan, Özil und Gomez veranlassten Joachim Löw zu einer Frischzellenkur. Er setzte auf eine Offensive, die in dieser Form noch nie zusammen auf dem Platz stand. Um Alterspräsident Podolski versuchten sich Sané, Werner und der Leverkusener Brandt. Es blieb beim Versuch. Auch weil die Abstimmung fehlte, die Laufwege nicht passten oder die cleveren Engländer die nötigen Passagen nicht für den Verkehr öffneten.

Eine wuchtige Anspielstation im Zentrum wie Gomez oder ein genialer Passgeber wie Özil an ihrer Seite hätte den Frischlingen Halt und Orientierung geben können. Und wenn dann auch noch Hoffnungsträgern wie Kimmich und Weigl Fehler um Fehler unterlaufen, ist das deutsche Spiel nicht mehr zu retten – höchstens durch einen feinen Gewaltschuss. Der Erkenntnisgewinn Löws über seine Mannschaft dürfte sich in dieser Zusammensetzung in Grenzen halten. Ein Muster ohne Wert.

Doch oft genug wurde Löw eine Auffrischung des Kaders, die Entwicklung von Talenten ins Auftragsbuch geschrieben. Und wenn er es nicht in einem Übergangsjahr wie diesem anpackt, wann dann? Die Zeit spricht jedenfalls für Löw. Bis zur WM 2018 dauert es noch – und damit zum nächsten Spiel, in dem es um mehr geht als die Ehre.