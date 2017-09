Bochum gewinnt in Darmstadt

10.09.2017 Darmstadt. Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat beim SV Darmstadt 98 einen Rückstand gedreht und den Südhessen die erste Saisonniederlage in der Liga beigebracht. Bochums Bastian glänzte dabei mit seiner Ehrlichkeit.

Kapitän Felix Bastians vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum hat sich am Sonntag im Punktspiel bei Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 (2:1) als fairer Sportsmann präsentiert. Nachdem der 29-Jährige in der 63. Minute beim Stand von 0:1 im Strafraum zu Fall gekommen war, entschied Schiedsrichter Benedikt Kempkes (Thür) zunächst auf Strafstoß.

Anschließend gestand Bastians beim Unparteiischen ein, dass es kein Elfmeter war. Der Referee revidierte seine Entscheidung und bedankte sich beim Bochumer Profi für dessen Ehrlichkeit - das taten auch die Darmstädter Spieler und ihr Trainer. "Ein Riesenkompliment! So etwas passiert im Profifußball ganz selten. Da ziehe ich den Hut", sagte 98-Coach Torsten Frings.

Bastians beschrieb die Szene bei Sky. "Der Schiri hat mich gefragt, ob ich getroffen wurde. Das war nicht der Fall - und das habe ich ihm gesagt", sagte er. "Es geht um Respekt und Fair Play. Wir haben auch eine Vorbildfunktion. Es war selbstverständlich für mich, nicht zu lügen. Ich bin froh, dass wir dafür noch belohnt wurden."

Nur sein Trainer Ismail Atalan machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Ganz ehrlich: In dem Moment habe ich mich gefragt, ob er einen an der Waffel hat.“ Doch schließlich zeigte auch er Respekt, schränkte aber ein: „Ich werde ihm nicht sagen, er soll es in Zukunft nicht mehr machen. Aber ich werde ihm auch nicht sagen, dass er es machen soll.“

Bochum brachte durch den 2:1-Sieg den Darmstädtern die erste Saisonniederlage bei. Aytac Sulu (24. Minute) brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Der eingewechselte Dimitrios Diamantakos (81) sowie Robbie Kruse (86.) drehten die Partie für die Gäste. Während die Darmstädter in der ersten Hälfte das bessere Team waren, ging die zweite Hälfte klar an die Gäste. (dpa/SID)