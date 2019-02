06.02.2019 Dresden. Mittelfeldspieler Sascha Horvath verlässt den Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden und wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum FC Wacker Innsbruck, gab Dynamo bekannt.

Der österreichische Junioren-Nationalspieler wechselte im Juli 2017 von Sturm Graz nach Dresden und absolvierte für die Sachsen in seiner ersten Saison 22 Pflichtspiel-Einsätze. Doch unter Dynamos neuem Coach Maik Walpurgis kam Horvath nicht mehr zum Zug. In der aktuellen Spielzeit stand der 22-Jährige lediglich 73 Minuten in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Feld. (dpa)