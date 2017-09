25.09.2017 Dresden. Zweitligist Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Sören Gonther verzichten. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger zog sich nach Angaben des Clubs eine schwere Verletzung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das habe eine MRT-Untersuchung in München ergeben.

Gonther wurde bereits im Jahr 2012 nach einem Kreuzbandriss operiert. Die damals operativ eingesetzte Kreuzbandplastik ist zu einem großen Teil eingerissen, was eine erneute Operation am verletzten Knie erforderlich macht. Die Verletzung zog sich Gonther am 20. September im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld zu. (dpa)