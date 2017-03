Dresden dreht Spiel zum 3:3 gegen Kaiserslautern

Dresdens Jannik Müller (r) kommt vor Kaiserslauterns Daniel Halfar an den Ball.

03.03.2017 Dresden. Dynamo Dresden hat auch das fünfte Heimspiel in Serie nicht gewonnen. Die Sachsen drehten am Freitag zwar einen 0:2-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern in eine Führung. Doch die Gäste schafften noch den Ausgleich zum 3:3 (2:2).

Dennoch bleibt Dynamo als Fünfter am Spitzen-Quartett der 2. Bundesliga dran. Vor 28 907 Zuschauern ging der FCK mit einem Doppelpack von Robert Glatzel (19./27.) in Führung. Fünf Minuten später sorgte Manuel Konrad (32.) für den Anschlusstreffer. Der zuvor im Strafraum geklammerte Stefan Kutschke (45.+2/77.) glich mit dem ersten Saison-Elfmeter aus und drehte das Spiel. Doch Kacper Przybylko (87.) schaffte den Ausgleich. (dpa)