Wechselbörse

31.08.2018 Berlin. Die Transfers in der Fußball-Bundesliga zur Saison 2018/2019 in der Übersicht:

BAYERN MÜNCHEN:

Zugänge: Leon Goretzka (FC Schalke 04), Renato Sanches (Swansea City/war verliehen), Serge Gnabry (1899 Hoffenheim/war verliehen)

Abgänge: Arturo Vidal (FC Barcelona/18,0 Millionen Euro), Douglas Costa (Juventus Turin/40,0), Sebastian Rudy (FC Schalke 04/16,0), Juan Bernat (Paris Saint-Germain/15,0), Felix Götze (FC Augsburg), Tom Starke (Karriereende), Fabian Benko (Linzer ASK), Niklas Dorsch (1. FC Heidenheim)

FC SCHALKE 04:

Zugänge: Mark Uth (1899 Hoffenheim), Salif Sané (Hannover 96/8,0), Suat Serdar (Mainz 05/11,0), Steven Skrzybski (Union Berlin/3,0), Omar Mascarell (Real Madrid/10,0), Johannes Geis (FC Sevilla/war verliehen), Hamza Mendyl (OSC Lille/6,0), Sebastian Rudy (Bayern München/16,0)

Abgänge: Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain/37,0), Leon Goretzka (Bayern München), Coke (US Levante/1,5), Marko Pjaca (Juvenus Turin/war ausgeliehen), Luke Hemmerich (Erzgebirge Aue/war zuvor an VfL Bochum verliehen), Haji Wright (SV Sandhausen/war verliehen), Pablo Insua (SD Huesca/verliehen), Bernard Tekpetey (SC Paderborn), Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau/5,0/war zuvor an Juventus Turin verliehen), Max Meyer (Crystal Palace/500 000 Ausbildungsentschädigung), Donis Avdijaj (Willem II Tilburg)

1899 HOFFENHEIM:

Zugänge: Leonardo Bittencourt (1. FC Köln/6,0), Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach/5,5), Ishak Belfodil (Standard Lüttich/5,5), Joshua Brenet (PSV Eindhoven/3,5), Kasim Adams Nuhu (Young Boys Bern/8,0)

Abgänge: Serge Gnabry (Bayern München/war ausgeliehen), Mark Uth (Schalke 04), Baris Atik (Dynamo Dresden/600 000), Joshua Mees (Union Berlin/500 000), Jannik Dehm (Holstein Kiel), Benedikt Gimber (FC Ingolstadt/1,0), Marvin Schwäbe (Dynamo Dresden/700 000), Eugen Polanski (unbekannt), Philipp Ochs (Aalborg BK/verliehen), Bruno Nazário (Atlético Paranaense/verliehen), Felix Passlack (Borussia Dortmund/war ausgeliehen)

BORUSSIA DORTMUND:

Zugänge: Axel Witsel (Tianjin Quanjian/20,0), Marius Wolf (Eintracht Frankfurt/5,0), Abdou Diallo (Mainz 05/28,0), Eric Oelschlägel (Werder Bremen II), Thomas Delaney (Werder Bremen/20,0), Marwin Hitz (FC Augsburg), Dzenis Burnic (VfB Stuttgart/war verliehen), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart/war verliehen), Achraf Hakimi (Real Madrid/ausgeliehen), Paco Alcacer (FC Barcelona/ausgeliehen)

Abgänge: Andrej Jarmolenko (West Ham United/20,0), Roman Weidenfeller (Karriereende), Gonzalo Castro (VfB Stuttgart/5,0), Michy Batshuayi (FC Chelsea/war ausgeliehen), Sokratis (FC Arsenal/16,0), Dominik Reimann (Holstein Kiel), Erik Durm (Huddersfield Town), André Schürrle (FC Fulham/verliehen), Felix Passlack (Norwich City/verliehen)

BAYER LEVERKUSEN:

Zugänge: Paulinho (Vasco da Gama/18,5), Mitchell Weiser (Hertha BSC/12,0), Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt), Thorsten Kirschbaum (1. FC Nürnberg), Aleksandar Dragovic (Leicester City/war verliehen), Isaac Kiese Thelin (RSC Anderlecht/ausgeliehen)

Abgänge: Bernd Leno (FC Arsenal/25,0), Atakan Akkaynak (Willelm II Tilburg), Niklas Lomb (SV Sandhausen/verliehen), Marlon Frey (Ziel unbekannt), Wladlen Jurtschenko (Ziel unbekannt), Stefan Kießling (Karriereende), Benjamin Henrichs (AS Monaco/20,0)

RB LEIPZIG:

Zugänge: Marcelo Saracchi (CA River Plate/11,0), Nordi Mukiele (HSC Montpellier/16,0), Matheus Cunha (FC Sion/15,0), Julian Krahl (eigener Nachwuchs), Marius Müller (1. FC Kaiserslautern/war verliehen), Atınç Nukan (Besiktas Istanbul/war verliehen), Massimo Bruno (RSC Anderlecht/war verliehen), Omer Damari (Maccabi Haifa/war verliehen)

Abgänge: Naby Keita (FC Liverpool/70,0), Dominik Kaiser (Brøndby IF), Anthony Jung (Brøndby IF), Benno Schmitz (1. FC Köln), Ademola Lookman (FC Everton/war ausgeliehen), Bernardo (Brighton & Hove Albion), Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg), Zsolt Kalmár (DAC Dunajská Streda), Agyemang Diawusie (FC Ingolstadt), Vitaly Janelt (VfL Bochum), Elias Abouchabaka (SpVgg Greuther Fürth/ausgeliehen)

VFB STUTTGART:

Zugänge: Pablo Maffeo (Manchester City/9,0), Nicolás Gonzalez (Asociación Atlética Argentinos Juniors/8,0) Borna Sosa (Dinamo Zagreb/6,0), Gonzalo Castro (Borussia Dortmund/5,0), Roberto Massimo (Arminia Bielefeld/2,5/nach Bielefeld verliehen), Marc Oliver Kempf (SC Freiburg), Daniel Didavi (VfL Wolfsburg), David Kopacz (Borussia Dortmund)

Abgänge: Daniel Ginczek (VfL Wolfsburg/10,0), Jérôme Onguéné (RB Salzburg/2,0), Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf/900 000/war verliehen), Julian Green (Greuther Fürth/200 000/war verliehen), Carlos Mané (Sporting Lissabon/war ausgeliehen), Takuma Asano (FC Arsenal/war ausgeliehen), Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund/war ausgeliehen), Dzenis Burnic (Borussia Dortmund/war ausgeliehen), Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf), Orel Mangala (Hamburger SV/verliehen), Marcin Kaminski (Fortuna Düsseldorf/verliehen)

EINTRACHT FRANKFURT:

Zugänge: Lucas Torro (Real Madrid/3,5), Evan Obite N'Dicka (AJ Auxerre/6,0), Frederik Rönnow (Bröndby IF/2,8), Felix Wiedwald (Leeds United), Goncalo Paciencia (FC Porto/3,0), Nicolai Müller (Hamburger SV), Allan Souza (FC Liverpool/ausgeliehen), Francisco Geraldes (Sporting Lissabon/ausgeliehen), Filip Kostic (Hamburger SV/ausgeliehen), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain/ausgeliehen)

Abgänge: Marius Wolf (Borussia Dortmund/5,0), Omar Mascarell (Real Madrid/4,0), Kevin-Prince Boateng (Sassuolo Calcio), Aymen Barkok (Fortuna Düsseldorf/verliehen), Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen), Leon Bätge (Würzburger Kickers), Renat Dadashov, Alexander Meier (beide unbekannt), Max Besuschkow (Saint Gilloise/verliehen), Danny Blum (UD Las Palmas/verliehen)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH:

Zugänge: Alassane Pléa (OGC Nizza/23,0), Florian Neuhaus (Fortuna Düsseldorf/war verliehen), Keanan Bennetts (Tottenham Hotspur/2,2), Andreas Poulsen (FC Midtjylland/4,5), Michael Lang (FC Basel/2,8), Torben Müsel (1. FC Kaiserslautern)

Abgänge: Jannik Vestergaard (FC Southampton/22,0), Reece Oxford (West Ham United/war ausgeliehen), Raul Bobadilla (Argentinos Juniors Buenos Aires/1,8), Ba-Muaka Simakala (Roda Kerkrade), Vincenzo Grifo (1899 Hoffenheim/5,5), Janis Blaswich (Heracles Almelo), Kwame Yeboah (Fortuna Köln), Christofer Heimeroth (Karriereende), Reece Oxford (West Ham United/war ausgeliehen), Tsiy William Ndenge (FC Luzern)

HERTHA BSC:

Zugänge: Derrick Luckassen (PSV Eindhoven/ausgeliehen), Valentino Lazaro (RB Salzburg/6,5/war bereits ausgeliehen), Lukas Klünter (1. FC Köln/2,0), Pascal Köpke (FC Erzgebirge Aue/2,0), Javairo Dilrosun (Manchester City U23), Marius Gersbeck (VfL Osnabrück/war verliehen), Marko Grujic (FC Liverpool/ausgeliehen)

Abgänge: Mitchell Weiser (Bayer 04 Leverkusen/12,0), Genki Haraguchi (Hannover 96/4,5/war zuvor an Fortuna Düsseldorf verliehen), Julian Schieber (FC Augsburg), Nils Körber (VfL Osnabrück/verliehen/war zuvor an Preußen Münster verliehen), Maximilian Pronitschew (Erzgebirge Aue/verliehen)

WERDER BREMEN:

Zugänge: Claudio Pizarro (1. FC Köln), Davy Klaassen (FC Everton, 15,0), Yuya Osako (1. FC Köln/6,0), Kevin Möhwald (1. FC Nürnberg), Martin Harnik (Hannover 96/3,0), Felix Beijmo (Djurgardens IF/3,0), Stefanos Kapino (Nottingham Forest), Jan-Niklas Beste (Borussia Dortmund Jugend),

Abgänge: Thomas Delaney (Borussia Dortmund, 20,0), Jérôme Gondorf (SC Freiburg/1,3), Leon Guwara (FC Utrecht/0,3), Ishak Belfodil (1899 Hoffenheim/war von Standard Lüttich ausgeliehen), Zlatko Junuzovic (RB Salzburg), Robert Bauer (1. FC Nürnberg, ausgeliehen), Lennart Thy (Erzurumspor), Ulisses Garcia (Young Boys Bern), Justin Eilers (Apollon Smyrnis), Yuning Zhang (West Brom/war ausgeliehen), Fallou Diagne (Konyaspor), Idrissa Touré (Juventus Turin/ausgeliehen), Niklas Schmidt (Wehen Wiesbaden/ausgeliehen)

FC AUGSBURG:

Zugänge: André Hahn (Hamburger SV/3,0), Fredrik Jensen (FC Twente Enschede/3,0), Julian Schieber (Hertha BSC), Felix Götze (FC Bayern München)

Abgänge: Marcel Heller (SV Darmstadt 98/0,35), Marwin Hitz (Borussia Dortmund), Ioannis Gelios (FC Hansa Rostock), Moritz Leitner (Norwich City), Daniel Opare (Royal Antwerpen), Gojko Kacar (Anorthosis Famagusta), Tim Rieder (SV Darmstadt 98/verliehen)

HANNOVER 96:

Zugänge: Genki Haraguchi (Hertha BSC/4,5), Takuma Asano (FC Arsenal/ausgeliehen), Leo Weinkauf (Bayern München II), Kevin Wimmer (Stoke City/ausgeliehen), Walace (Hamburger SV/6,0), Bobby Wood (Hamburger SV/ausgeliehen)

Abgänge: Jonathas (Corinthians/verliehen), Martin Harnik (Werder Bremen/3,0), Salif Sané (FC Schalke 04/8,0), Felix Klaus (VfL Wolfsburg/3,0), Sebastian Maier (VfL Bochum), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Charlie Benschop (FC Ingolstadt), Manuel Schmiedebach (Union Berlin/verliehen)

1. FSV MAINZ 05:

Zugänge: Philipp Mwene (1. FC Kaiserslautern), Jean-Philippe Mateta (Olympique Lyon/8,0), Moussa Niakhaté (FC Metz/6,0), Pierre Kunde Malong (Atlético Madrid/7,5), Aarón Martín (Espanyol Barcelona/ausgeliehen), Gaetan Bussmann (SC Freiburg/war verliehen), José Rodríguez (Maccabi Tel Aviv/war verliehen), Aaron Seydel (Holstein Kiel/war verliehen), Jannik Huth (Sparta Rotterdam/war verliehen), Jean-Paul Boëtius (Feyenoord Rotterdam/3,5)

Abgänge: Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Abdou Diallo (Borussia Dortmund/28,0), Kenan Kodro (FC Kopenhagen/1,6), Suat Serdar (Schalke 04/11,0), Jonas Lössl (FC Huddersfield/2,5), Nigel de Jong (Al Ahli), Martin Sverko (Karlsruher SC), Yoshinori Muto (Newcastle United/11,0), Aaron Seydel (Holstein Kiel/verliehen), Pablo De Blasis (SD Eibar/2,0), Besar Halimi (Bröndby IF)

SC FREIBURG:

Zugänge: Luca Waldschmidt (Hamburger SV/5,0), Dominique Heintz (1. FC Köln/3,0), Philipp Lienhart (Real Madrid/2,0), Jérôme Gondorf (Werder Bremen/1,3), Mark Flekken (MSV Duisburg/800 000), Brandon Borrello (1. FC Kaiserslautern)

Abgänge: Mats Möller Daehli (FC St. Pauli/600 000), Rafal Gikiewicz (Union Berlin/200 000), Marc Oliver Kempf (VfB Stuttgart), Georg Niedermeier (Melbourne Victory), Karim Guédé (SV Sandhausen), Patric Klandt (1. FC Nürnberg), Fabian Schleusener (SV Sandhausen/verliehen), Aleksander Ignjovski (1. FC Magdeburg/600 000), Jonas Föhrenbach (Jahn Regensburg/verliehen), Mohamed Dräger (SC Paderborn/verliehen), Julian Schuster (Karriereende), Jonas Meffert (Holstein Kiel/Ablöse unbekannt), Vincent Sierro (FC St. Gallen/verliehen), Lucas Hufnagel (SpVgg Unterhaching/100 000), Caglar Söyüncü (Leicester City/21,0)

VFL WOLFSBURG:

Zugänge: Felix Klaus (Hannover 96/3,0), Pavao Pervan (Linzer ASK), Wout Weghorst (AZ Alkmaar/11,0), Daniel Ginczek (VfB Stuttgart/10,0), Jérôme Roussillon (HSC Montpellier/8,0), Marvin Stefaniak (1. FC Nürberg/war verliehen)

Abgänge: Daniel Didavi (VfB Stuttgart), Victor Osimhen (RSC Charleroi), Nany Landry Dimata (RSC Anderlecht/verliehen), Anton Donkor (Hansa Rostock/verliehen), Paul Jaeckel (SpVgg Greuther Fürth)

FORTUNA DÜSSELDORF:

Zugänge: Marvin Ducksch (FC St. Pauli/2,0), Alfredo Morales (FC Ingolstadt), Kenan Karaman (Hannover 96), Kevin Stöger (VfL Bochum), Diego Contento (Girondins Bordeaux), Jean Zimmer (VfB Stuttgart/900 000/war zuvor ausgeliehen), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt/ausgeliehen), Matthias Zimmermann (VfB Stuttgart), Dodi Lukebakio (FC Watford/ausgeliehen), Benito Raman (Standard Lüttich//war ausgeliehen), Davor Lovren (Dinamo Zagreb/war ausgeliehen), Marcin Kaminski (VfB Stuttgart/ausgeliehen)

Abgänge: Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach/war ausgeliehen), Genki Haraguchi (Hannover 96/war ausgeliehen), Lukas Schmitz (Wolfsberger AC), Julian Schauerte (KAS Eupen), Marlon Ritter (SC Paderborn/war zuvor verliehen), Jerome Kiesewetter (unbekannt), Emmanuel Iyoha (Erzgebirge Aue/verliehen)

1. FC NÜRNBERG:

Zugänge: Christian Mathenia (Hamburger SV/0,5), Robert Bauer (Werder Bremen/ausgeliehen), Törles Knöll (Hamburger SV II), Kevin Goden (1. FC Köln U19), Timothy Tillman (FC Bayern München II/ausgeliehen), Patric Klandt (SC Freiburg), Yuya Kubo (KAA Gent/ausgeliehen)

Abgänge: Kevin Möhwald (Werder Bremen), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen), Lucas Hufnagel (SC Freiburg/war ausgeliehen), Marvin Stefaniak (VfL Wolfsburg/war ausgeliehen), Ulisses Garcia (Werder Bremen/war ausgeliehen), Tobias Werner (VfB Stuttgart/war ausgeliehen), Enis Alushi (vereinslos), Laszlo Sepsi (Universitatea Cluj), Miso Brecko (vereinslos)

Stand: 31. August, 13 Uhr (dpa)