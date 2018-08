Turnier in Frankreich

06.08.2018 Saint-Malo. Die U20-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes sind mit einem glücklichen, aber verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Nigeria in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet.

Einen Tag nach dem 45. Geburtstag von Bundestrainerin Maren Meinert erzielte Stefanie Sanders in der 69. Minute das entscheidende Tor. Vor nur etwa 150 Zuschauern im Stade de Marville von Saint-Malo war Deutschland überlegen. Doch in einer zumeist zerfahrenen Partie gelang der für die University of Central Florida spielenden Sanders erst in der zweiten Hälfte der erlösende Treffer. Drei Minuten nach dem 1:0 scheiterten die Nigerianerinnen am Pfosten.

Weitere Gruppengegner der DFB-Mannschaft sind am 9. Juli ebenfalls in Saint-Malo China und am 13. August in Vannes WM-Neuling Haiti. Die jeweils besten zwei Teams der vier Vierergruppen ziehen in das Viertelfinale ein.

Bei der WM 2016 in Papua-Neuguinea war die DFB-Auswahl im Viertelfinale mit 0:1 am späteren WM-Zweiten Frankreich gescheitert. (dpa)