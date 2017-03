Auslosung im DFB-Pokal

Das Finale um den DFB-Pokal findet am 27. Mai in Berlin statt.

München. Zwar sind erst drei der vier Viertelfinalspiele absolviert, das Halbfinale im DFB-Pokal wurde am Mittwochabend dennoch bereits ausgelost. Das sind die Partien.

01.03.2017

Die Halbfinalspiele im DFB-Pokal stehen fest. Der FC Bayern München spielt gegen den Gewinner der Partie Sportfreunde Lotte-Borussia Dortmund. Im zweiten Halbfinale empfängt Borussia Mönchengladbach die Frankfurter Eintracht.

Der FC Bayern München hatte sich mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Schalke 04 durchgesetzt, Borussia Mönchengladbach ist mit einem 2:1-Erfolg beim Hamburger SV in die Runde der letzten Vier eingezogen. Am Dienstag hatte bereits Eintracht Frankfurt das Ticket für das Halbfinale gebucht. Das Team gewann bei der emotionalen Rückkehr von Marco Russ gegen Arminia Bielefeld mit 1:0.

Der vierte Halbfinalist muss noch ermittelt werden. Das Spiel zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund war am Dienstagabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Das Spiel soll nun am 14. März nachgeholt werden.

Die Halbfinals finden am 25. und 26. April statt, das Finale in Berlin steigt am 27. Mai. (ga)