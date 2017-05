Flimmern erfordert Operation

Fabian Holland wird am Herzen operiert.

10.05.2017 Darmstadt. Linksverteidiger Fabian Holland vom SV Darmstadt 98 muss sich einem Routine-Eingriff am Herzen unterziehen. Der 26-Jährige ist am Samstag im letzten Heimspiel des Bundesliga-Absteigers gegen seinen Ex-Verein Hertha BSC noch dabei, soll aber am kommenden Montag operiert werden.

Einen entsprechenden Bericht des Fachmagazins "Kicker" bestätige ein "Lilien"-Sprecher. Der Fußballprofi war bereits vor knapp sieben Jahren zu seiner Zeit bei Hertha wegen einer Herzrhythmus-Störung (Wolff-Parkinson-White-Syndrom) operiert worden. Danach erhielt Holland jedes Jahr nach einer obligatorischen internistischen Untersuchung die Spielfreigabe. Zuletzt ist beim EKG aber ein Flimmern aufgetreten, das einen erneuten Eingriff erfordert. (dpa)